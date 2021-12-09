Anadolu Efes, Euroleague'de üst üste ikinci mağlubiyet

09 Aralık 2021 Perşembe, 23:43

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine 83-71 yenildi.

Geçen hafta olaylı maçta Barcelona'ya uzatmada yenilen ve dört maçlık galibiyet serisi bozulan lacivert-beyazlılar, 8.yenilgisini almış oldu.

Bayern Münih ise bu maçla birlikte galibiyet sayısını yediye çıkarmış oldu.

Salon: Audi Dome

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa)

Bayern Münih: Weiler 4, Thomas 18, Walden 6, Lucic 18, Rubit 18, Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, Sisko

Anadolu Efes: Beaubois 18, Moerman, Pleiss 7, Micic 12, Simon, Larkin 18, Bryant, Anderson, Petrusev 3, Dunston 13

1. Periyot: 27-23

Devre: 44-38

3. Periyot: 66-64

Beş faulle çıkan: 35.03 Sisko (Bayern Münih)