Anadolu Efes, Euroleague'de üst üste ikinci mağlubiyet
Turkish Airlines Euroleague'in (THY) 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e 83-71 kaybetti.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine 83-71 yenildi.
Geçen hafta olaylı maçta Barcelona'ya uzatmada yenilen ve dört maçlık galibiyet serisi bozulan lacivert-beyazlılar, 8.yenilgisini almış oldu.
Bayern Münih ise bu maçla birlikte galibiyet sayısını yediye çıkarmış oldu.
Salon: Audi Dome
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa)
Bayern Münih: Weiler 4, Thomas 18, Walden 6, Lucic 18, Rubit 18, Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, Sisko
Anadolu Efes: Beaubois 18, Moerman, Pleiss 7, Micic 12, Simon, Larkin 18, Bryant, Anderson, Petrusev 3, Dunston 13
1. Periyot: 27-23
Devre: 44-38
3. Periyot: 66-64
Beş faulle çıkan: 35.03 Sisko (Bayern Münih)
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