Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off finalinde karşılaşacak
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Nef’i 104-77 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 3-2 öne geçen Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off final serisinde karşı karşıya gelecek.
Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko ile ikinci sırada bitiren Anadolu Efes, play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonunda bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.
Play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'e ise 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.
Çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor'a 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka'ya 3-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko ise 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.
FİNAL SERİSİNDE ANADOLU EFES ÜSTÜN
Anadolu Efes, ligde Fenerbahçe ile yaptığı 7 final serisinin 4'ünü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye 1992-1993'te 4-0, 2008-2009'da 4-2, 2018-2019'da 4-3 ve 2020-2021'de ise 3-0 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.
Sarı-lacivertli ekip ise Anadolu Efes'e 2006-2007'de 4-0, 2009-2010 ve 2015-2016'da ise 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.
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