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Anadolu Efes'te iki ABD'li ile yollar ayrıldı!

Anadolu Efes'te iki ABD'li ile yollar ayrıldı!

9.06.2026 19:13:00
Güncellenme:
AA
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Anadolu Efes'te iki ABD'li ile yollar ayrıldı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, ABD'li uzun forvet Cole Swider ve ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yollarını ayırdı.
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li uzun forvet Cole Swider ve ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2025-2026 sezonunda formamızı giyen Cole Swider'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.

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Saben Lee

İKİ İSİM İLE YOLLAR AYRILDI

Anadolu Efes'te Saban Lee için ise, "Sezon içerisinde takımımıza katılan Saben Lee ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Cole Swider, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 7,62 sayı, 1,57 ribaunt ve 0,48 asist ortalamaları yakaladı.

Saben Lee ise bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15,45 sayı, 3,14 ribaunt ve 5,27 asist ortalamaları yakaladı.

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