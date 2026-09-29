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Anadolu Efes'ten Real Madrid'e geçit yok! EuroLeague'de galibiyetle tanıştı...

Anadolu Efes'ten Real Madrid'e geçit yok! EuroLeague'de galibiyetle tanıştı...

29.09.2026 22:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anadolu Efes'ten Real Madrid'e geçit yok! EuroLeague'de galibiyetle tanıştı...

Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Real Madrid'i 94-84 mağlup etti.
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EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ve Real Madrid, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

Baştan sona çekişmeli geçen maçta gülen taraf Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar maçı 94-84 kazanarak ilk galibiyetini elde etti.

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SIRADAKİ RAKİBİ KIZILYILDIZ

Anadolu Efes, 3. hafta maçında Kızılyıldız ile deplasmanda 1 Ekim'de karşılaşacak.

Real Madrid ise Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Strazel 14, James 12, Dozier 18, Saric 10, Fernando 8, Loyd 12, Yusta 3, Russell 5, Malcolm 2, Ercan Osmani 5, Jones 5

Real Madrid: Campazzo 16, Smith 10, Deck 2, Pradilla 4, Tavares 8, Luwawu-Cabarrot, Abalde 3, Okeke 11, Maledon 9, Jantunen 7, Feliz 10, Jones 4

1. Periyot: 27-29

Devre: 53-41

3. Periyot: 72-65

İlgili Konular: #anadolu efes #real madrid #euroleague

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