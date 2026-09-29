Anadolu Efes'ten Real Madrid'e geçit yok! EuroLeague'de galibiyetle tanıştı...

EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ve Real Madrid, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.
Baştan sona çekişmeli geçen maçta gülen taraf Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar maçı 94-84 kazanarak ilk galibiyetini elde etti.
SIRADAKİ RAKİBİ KIZILYILDIZ
Anadolu Efes, 3. hafta maçında Kızılyıldız ile deplasmanda 1 Ekim'de karşılaşacak.
Real Madrid ise Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
Anadolu Efes: Strazel 14, James 12, Dozier 18, Saric 10, Fernando 8, Loyd 12, Yusta 3, Russell 5, Malcolm 2, Ercan Osmani 5, Jones 5
Real Madrid: Campazzo 16, Smith 10, Deck 2, Pradilla 4, Tavares 8, Luwawu-Cabarrot, Abalde 3, Okeke 11, Maledon 9, Jantunen 7, Feliz 10, Jones 4
1. Periyot: 27-29
Devre: 53-41
3. Periyot: 72-65