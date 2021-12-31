Anastasia Pavlyuchenkova koronavirüse yakalandı

31 Aralık 2021 Cuma, 15:27

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık yaklaşırken hızlı yayıldığı belirtilen koronavirüsün Omicron varyantı spor dünyasını etkilemeye devam ediyor.

Eurosport’un haberine göre, 30 yaşındaki tenisçi Anastasia Sergeyevna Pavlyuchenkova, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



FAVORİLERDEN BİRİ

17 Ocak’ta başlayacak olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası için Melbourne’e gelen Rus oyuncu, yaptığı açıklamada, tamamen karantina altına alındığını belirtirken doktorların yönlendirmesine uyduğunu dile getirdi.



Avustralya Açık’ın favorilerinden biri olarak gösterilen Pavlyuchenkova, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında Melbourne’de çeyrek final oynamıştı.

