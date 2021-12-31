Anastasia Pavlyuchenkova koronavirüse yakalandı
Avustralya Açık öncesi bir tenisçinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık yaklaşırken hızlı yayıldığı belirtilen koronavirüsün Omicron varyantı spor dünyasını etkilemeye devam ediyor.
Eurosport’un haberine göre, 30 yaşındaki tenisçi Anastasia Sergeyevna Pavlyuchenkova, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
FAVORİLERDEN BİRİ
17 Ocak’ta başlayacak olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası için Melbourne’e gelen Rus oyuncu, yaptığı açıklamada, tamamen karantina altına alındığını belirtirken doktorların yönlendirmesine uyduğunu dile getirdi.
Avustralya Açık’ın favorilerinden biri olarak gösterilen Pavlyuchenkova, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında Melbourne’de çeyrek final oynamıştı.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021 böyle geçti
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- İşte emekli ve memurun alacağı zam!
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin
- Akaryakıtta rekor zam!
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Merkez'den yeni 'kur' kararı
- Soylu'nun hamlesi AKP'yi huzursuz etti
- Benzin ve motorine dev zam
- Dünyaca ünlü ekonomistten Nureddin Nebati’ye tepki