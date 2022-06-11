Anderson Talisca: Al Nassr'dan ayrılmayı düşünmüyorum
Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, Corinthians'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu. Talisca, ülkesinden ayrılmayı düşünmediğini belirtti.
Anderson Talisca, Al Nassr'dan ayrılıp Corinthians'a transfer olacağı yönündeki iddilara yanıt verdi. Brezilyalı yıldız bir gün ülkesine geri döneceğini fakat şu anda bunu yapmayacağını dile getirdi.
Al Nassr'da mutlu olduğunu söyleyen Talisca, geleceğiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Çocukluğumda fakirdik. Şimdi aileme yardım edecek kadar para kazanmam gerekiyor. Zamanı geldiğinde Brezilya'ya geri döneceğim ama şimdi değil. O yüzden kariyerime şu anda Suudi Arabistan'da devam edeceğim."
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