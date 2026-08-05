Anderson Talisca attığı golü anlattı: 'Tam bir 9 numara...'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sturm Graz karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından takım performansına vurgu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Anderson Talisca, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN TAKIMI TEBRİK ETMEK LAZIM"

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve çıktığı 3 resmi maçta 3 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, bireysel performansından önce takımın başarısının ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Talisca, "Beni değil, bütün takımı tebrik etmemiz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız, bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BİR 9 NUMARA GOLÜ"

Attığı golü de değerlendiren Talisca, "Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz. O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kuyt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Bu çalışmalar da sizi daha iyi yapıyor" dedi.

Pozisyonu hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.