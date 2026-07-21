Anderson Talisca'dan galibiyet açıklaması: 'Kazanarak başlamak önemliydi'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu her şeyden önce. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"MAÇ OYNAMAK DAHA İYİ HAZIRLIYOR"

Rövanş karşılaşmasına da değinen Talisca, "Rövanş da zor olacak. Şu andan itibaren o maça odaklandık. Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Maç oynamak, daha iyi hazırlıyor her anlamda. Antrenman yapıyoruz ama maç ritmi başka. Maç oynadıkça tam kapasiteye ulaşacağız. Takım olarak maç oynadıkça ritmimizi daha iyi bulacağız" dedi.