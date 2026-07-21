Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anderson Talisca'dan galibiyet açıklaması: 'Kazanarak başlamak önemliydi'

Anderson Talisca'dan galibiyet açıklaması: 'Kazanarak başlamak önemliydi'

21.07.2026 23:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Anderson Talisca'dan galibiyet açıklaması: 'Kazanarak başlamak önemliydi'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 1-0 kazandıkları Gornik Zabrze maçının ardından görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu her şeyden önce. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"MAÇ OYNAMAK DAHA İYİ HAZIRLIYOR"

Rövanş karşılaşmasına da değinen Talisca, "Rövanş da zor olacak. Şu andan itibaren o maça odaklandık. Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Maç oynamak, daha iyi hazırlıyor her anlamda. Antrenman yapıyoruz ama maç ritmi başka. Maç oynadıkça tam kapasiteye ulaşacağız. Takım olarak maç oynadıkça ritmimizi daha iyi bulacağız" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #anderson talisca #Gornik Zabrze

İlgili Haberler

Fenerbahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! Sarı-lacivertliler Anderson Talisca ile güldü...
Fenerbahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! Sarı-lacivertliler Anderson Talisca ile güldü... Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı
Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti...
Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'nin taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.