Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anderson Talisca'dan tarihi başarı: Alex de Souza'yı geride bıraktı!

Anderson Talisca'dan tarihi başarı: Alex de Souza'yı geride bıraktı!

12.08.2026 00:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Anderson Talisca'dan tarihi başarı: Alex de Souza'yı geride bıraktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'de, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca önemli bir başarının altına imzasını attı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

Image

ANDERSON TALISCA'DAN 4'TE 4

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda gol atmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce Gornik Zabrze karşısında oynanan iki maç ile Sturm Graz'a karşı oynanan ilk karşılaşmada da fileleri havalandıran Talisca, rövanşta da golünü atarak 4 maçta 4 gole ulaştı.

Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: 1 gol

Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe: 1 gol

Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: 1 gol

Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: 1 gol

ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI

Talisca, Sturm Graz karşısında attığı golle Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarıya imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole ulaştı.

Talisca böylece 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #anderson talisca

İlgili Haberler

Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı!
Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı! Emre Mor ile Dusan Tadic'in formasını giydiği NEC Nijmegen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-1 mağlup ederek adını play-off'a adını yazdırdı.
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off'a yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda aldığı galibiyet sonrası UEFA ülke puanı yenilendi.
İsmail Kartal'dan Fred sorusuna yanıt! Takımdan ayrılacak mı?
İsmail Kartal'dan Fred sorusuna yanıt! Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Sturm Graz maçının ardından görüşlerini aktardı.