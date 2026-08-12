Anderson Talisca'dan tarihi başarı: Alex de Souza'yı geride bıraktı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

ANDERSON TALISCA'DAN 4'TE 4

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda gol atmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce Gornik Zabrze karşısında oynanan iki maç ile Sturm Graz'a karşı oynanan ilk karşılaşmada da fileleri havalandıran Talisca, rövanşta da golünü atarak 4 maçta 4 gole ulaştı.

Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: 1 gol

Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe: 1 gol

Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: 1 gol

Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: 1 gol

ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI

Talisca, Sturm Graz karşısında attığı golle Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarıya imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole ulaştı.

Talisca böylece 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.