Anderson Talisca önce bekleyecek, sonra imzalayacak!
Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile transferde adı anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oluyor. Arabistan basını, son gelişmeyi duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlıların gönlünde ayrı bir yer edinen Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oluyor. Transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı yeniden anılan Talisca için Suudi Arabistan basınından bir iddia geldi.
TALISCA'NIN TRANSFER PLANI
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; ligin bitmesiyle tatil yapmayı planlayan Talisca, Brezilya'da sezonun ikinci yarısını bekleyerek transfer olmayı düşünüyor.
28 yaşındaki Talisca'nın ülkesine gitmeyi daha çok istediği iddia edildi. Futbolcunun, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile görüştüğü ifade edildi.
TALISCA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezonun bitmesine 2 hafta kala 55 puanla 3.sırada yer alan Al-Nasr'da Brezilyalı oyuncunun ayrılmasına izin. Bu sezon 28 resmi maça çıkan Talisca, 19 gol atıp, 2 asist yaptı.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Anderson Talisca'nın kariyerinde sırasıyla EC Bahia, Benfica, Beşiktaş, Guangzhou ve Al-Nassr takımları bulunuyor. Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
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