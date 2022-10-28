Anderson Talisca'dan Şenol Güneş'e mesaj!
Teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde beraber çalıştığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, tecrübeli hocaya mesaj yolladı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmeyle ilgili bir yorum da Anderson Talisca'dan geldi.
TALISCA'DAN GÜNEŞ MESAJI
Daha önce Beşiktaş forması giyen Talisca, Şenol Güneş için başarı dileğinde bulunurken, "Um grande homem" yani; "Harika bir adam" ifadesini kullandı.
TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Şenol Güneş ile iyi bir iletişim kuran Anderson Talisca, 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda ise 47 maçta 20 gol 8 asistlik katkısı ile dikkatleri üstüne çekmişti. Talisca şu anda Al Nasr ekibinde kariyerine devam ediyor.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- O liste nasıl hazırlanıyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Marmara Denizi'nde deprem
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!