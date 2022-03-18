Anderson Talisca'nın Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu!

18 Mart 2022 Cuma, 18:50

2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Beşiktaş'ta forma giyen ve oynadığı 80 maçta ortaya koyduğu 37 gol ve 14 asistlik performansla taraftarın unutamadığı futbolcular arasında yer alan Anderson Talisca yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Siyah beyazlı yönetim, 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile temasa geçti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Suudi kulübü Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Talisca ile görüşüp fikrini aldığı öğrenildi.

YILLIK 4,5 MİLYON EURO İSTEDİ

Ajansspor'un haberine göre Talisca'nın Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı, ancak yıllık 4.5 milyon Euro ücret istediği belirtildi. Al Nassr'da yıllık 7 milyon Euro kazanan Talisca'nın talebinin karşılanmasının zor olduğu ancak siyah-beyazlıların transfer için yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.

BAŞKAN "KOŞAR GİDER ONU SIRTIMDA BURAYA GETİRİRİM" DEMİŞTİ

Ahmet Nur Çebi daha önce Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin" ifadelerini kullanmıştı.