Andrea Pirlo: 'Bizim için inanılmazdı'
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Antalyaspor'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'a 4-2 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada ellerine geçen fırsatları değerlendiremeyerek mücadeleyi kaybettiklerini söyledi.
Pirlo, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça iyi başladıklarını belirten İtalyan teknik adam, "2 gol attık. Her şey istediğimiz gibi giderken maç farklı bir yere gitti. Bizim için inanılmaz bir maçtı. 2-0 öndeyken üçüncü golü bulup oyunu koparabilirdik." dedi.
Pirlo, skor üstünlüğünü koruyamadıklarını, Antalyaspor 3-2 öne geçmişken 3-3'ü de yakalayabilecek durumda olduklarını savunarak, rakip takımın verdikleri açıkları iyi değerlendirerek kazanan taraf olduğunu dile getirdi.
Andrea Pirlo, "Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik ve maalesef maçı kaybettik." ifadesini kullandı.
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