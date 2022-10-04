Andrea Pirlo: 'Öne geçmeyi bile hak etmedik'
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 2-1'lik İstanbulspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, yüzeysel oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda hak ederek öne geçtiğimizi düşünmüyorum." dedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Bir maçı kazanmak istiyorsanız böyle oynayamazsınız. Bütün ikili mücadelelerde rakip bizden daha iyiydi. Biz o kadar konsantre değildik diyebiliriz maça. Bu kadar yüzeysel oynarsınız zaten sonuç elde edemezsiniz. İlk yarıda hak ederek öne geçtiğimizi düşünmüyorum." diye konuştu.
Aslında, 2 veya 3. golü bulabileceklerini ama bunun gerçekleşmediğini anlatan Pirlo, isteksiz oyunun sonuç vermediğini dile getirdi.
Pirlo, 7 maçta 6 puan almalarının ve haftaya Fenerbahçe'ye konuk olmalarının üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya ise "Oyuncuyken de hocayken de baskıyı hep hissedersiniz. Futbolun en önemli yanlarından biri bu. Öncelikle ne yapıp ne yapmadığımıza bakıp Fenerbahçe maçına hazırlanmaya çalışacağız." yanıtını verdi.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Apple CEO'su öğrenmeniz gereken en önemli dili açıkladı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Gerilim tırmanıyor... Açık tehdit