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Ankara Keçiörengücü'nden kendi sahasında farklı galibiyet!

Ankara Keçiörengücü'nden kendi sahasında farklı galibiyet!

16.08.2026 21:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ankara Keçiörengücü'nden kendi sahasında farklı galibiyet!

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü ile Pendikspor, Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Keçiörengücü, 15. dakikada Süleyman Luş'un golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren başkent temsilcisi, 34. dakikada Mame Diouf'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

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ÜÇ PUANI DÖRT GOLLE ALDI

Pendikspor, 39. dakikada Görkem Bitin'in golüyle farkı bire indirse de Keçiörengücü, ikinci yarıda yeniden oyunun kontrolünü eline aldı. Oyuna sonradan giren Halil Can Ayan, 70. dakikada fileleri havalandırarak takımını rahatlatan gole imza attı.

Maçın 82. dakikasında İshak Karaoğul'un golüyle farkı yeniden üçe çıkaran Keçiörengücü, mücadeleyi 4-1 kazanarak taraftarı önünde önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kaan Kara, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Erdoğan

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Dk. 85 Berkan Keskin), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 56 Fofana), Jefferson (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 86 Enes Yılmaz), Diouf (Dk. 85 Nabian)

Orfa Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kerem Kalafat (Dk. 72 Yekta Sönmez), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 80 Ahmet Karademir), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 46 Abifade), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Görkem Bitin (Dk. 65 Clarke-Harris)

Goller: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 34 Diouf, Dk. 70 Halil Can Ayan, Dk. 82 İshak Karaoğul (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Görkem Bitin (Orfa Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Roshi, Dk. 61 İbrahim Akdağ, Dk. 62 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Pendikspor #Ankara Keçiörengücü

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