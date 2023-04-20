Ankaragücü ikinci yarı geri dönmesini bildi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 19:05

Güncelleme: 20.04.2023 - 19:05

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Giresunspor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+7. dakikalarda Ali Sowe ve 74. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Giresunspor'un golü 44. dakikada Lamine Diack(k.k.)'tan geldi.

45+3. dakikada Stelios Kitsiou'nun golü VAR uyarısı sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in Campuzano'ya kendi yarı alanında faul yaptığını belirtti.

Giresunsporlu futbolcular, Ankaragücü'nün Ali Sowe ile bulduğu ilk golün incelenmesi için topu bırakmadı. Halil Umut Meler, itirazlar sonucu Ramon Arias'a sarı kart gösterdi ve oyunun yeniden başlamasını istedi.

İkinci yarı baskısını arttıran ev sahibi ekipte Stelios Kitsiou'nun 63. dakiakda yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. 88. dakikada ise Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten oyun alanına döndü.

Ankaragücü'nün ikinci golünü atan Taylan, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Ayrıca 3 de asist yaptı. Başken ekibinde bu haftayı da boş geçmeyen Ali Sowe da 28 maçta 14 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Ankaragücü puanını 31'e çıkardı. Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşacak ve dolayısıyla da 3-0 hükmen galip sayılacak. Giresunspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.