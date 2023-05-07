Ankaragücü maçı öncesi Trabzonspor'da 4 eksik!

Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da 4 isim müsabakada forma giyemeyecek.

AA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:45
Ankaragücü maçı öncesi Trabzonspor'da 4 eksik!
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.


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