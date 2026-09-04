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Anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması
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Anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması

4.09.2026 15:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması

Fenerbahçe, Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Adil Demirbağ ile anlaşmaya varıldığı iddialarına yanıt verdi.

Anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ile sözlü anlaşmaya varıldığı ve kulübe 3 milyon Euro seviyesinde teklif sunulacağı iddialarını yalanladı.

Anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Adil Demirbağ’ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."

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