Antalya'da 5 gollü düello... Alex de Souza, Volkan Demirel'i mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor evinde Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.
Corendon Airlines Park'ta oynanan ve hakem Alper Akarsu'nun yönettiği maçta Antalyaspor'un gollerini 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45+2'de Sam Larsson kaydetti.
Bodrum FK'nin gollerini ise 13. dakikada Fredy ve 59. dakikada penatıdan George Puşçaş attı.
ALEX İLE VOLKAN DEMİREL BULUŞTU
Fenerbahçe'nin iki efsane futbolcusu Alex de Souza ve Volkan Demirel, bu maçta teknik direktör olarak karşı karşıya geldiler.
İkilinin maç öncesi samimi görüntüleri ve sohbet ettikleri anlar Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgisini gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra iç sahada kazanan Antalyaspor puanını 14'e yükseltirken, galibiyet hasreti 5 maça yükselen Bodrum FK 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor haftayı BAY geçerken, Bodrum FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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