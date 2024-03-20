Antalya'da feci kaza... Öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı: 9 yaralı
Antalya’nın Serik ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsüyle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde alınan bilgiye göre; öğrencilerin taşındığı İ.Y. idaresindeki minibüs ile Suriye uyruklu Mahmut Y. idaresindeki işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada öğrenci servisindeki 12 öğrenciden Ramazan K., Nihal Nur Ü., Ümmü B., Alperen K., Fatma A., Bahriye T., Fatmanur G., Zeynep G. ile diğer aracın sürücüsü Mahmut Y. yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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