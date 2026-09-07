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Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz kararı: Resmen açıklandı!

Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz kararı: Resmen açıklandı!

7.09.2026 23:09:00
Güncellenme:
AA
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Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz kararı: Resmen açıklandı!

TFF 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
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Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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6 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Antalyaspor ile haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz, takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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