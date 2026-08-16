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Antalyaspor deplasmanda Mardin 1969 Spor engeline takıldı!

Antalyaspor deplasmanda Mardin 1969 Spor engeline takıldı!

16.08.2026 23:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Antalyaspor deplasmanda Mardin 1969 Spor engeline takıldı!

Mardin 1969 Spor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor, Mardin 21 Kasım Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, Dimitrov ve Kayode'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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MARDİN ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Mardin 1969 Spor, 25. dakikada Dimitrov'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Mardin 1969 Spor, 51. dakikada Kayode'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda Antalyaspor'un çabaları sonuç vermedi ve Mardin 1969 Spor, sahasında önemli bir galibiyete imza attı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #antalyaspor #Mardin 1969 Spor

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