Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin: 'Gücümüz yetmedi'

03 Ocak 2023 Salı, 22:51

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Nuri Şahin "İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık. İlk defa bu sistemde oynadık, farklıydı. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Cesurca önde bastık. Gayet iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarıda Fenerbahçe daha çok oyuna hakim olduk. Bunu bekliyorduk. Zor bir zemindi. Fenerbahçe uzun toplarla oynamaya başladı, bunu biliyorduk ve sonuç olarak gücümüz yetmedi. Fiziksel açıdan 15 dakikalık bölümde alanları kapatamadık. Fenerbahçe de çok iyi takım. 2-1'den sonra oyuna ortak olduk demeyelim ama havada bir gol kokusu vardı. Golü de bulduk, yetmedi" dedi.

"ZEMİN ELVERMEDİ"

Ayrıca Nuri Şahin "Bugün bu sahada pas yapmak bizim için çok çok zor olurdu. Ankaragücü maçında bunun sıkıntısını yaşadık. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız için ve zemin de elvermediği için geriden pasla çıkmak istemedik. Gayet başarılıydık ama yetmedi" ifadelerini kullandı.