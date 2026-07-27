Anthony Joshua'dan ringlere efsane geri dönüş

Eski ağır sıklet dünya şampiyonu boksör Anthony Joshua, geçen aralık ayında geçirdiği ölümcül kazanın ardından ringlere geri döndü.

Joshua, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen organizasyonda Arnavut rakibi Kristian Prenga ile karşı karşıya geldi.

İngiliz boksör ilk rauntta Prenga karşısında oldukça zorlandı ve iki kez yere serildi ancak ayağa kalkmayı başardı.

İkinci rauntta tamamen farklı bir oyun planıyla ringe dönen Anthony Joshua, bitime 20 saniye kala rakibini iki yıkıcı sağ yumrukla nakavtla mağlup etti.

Prenga'yı ringin iplerine dolanmış bir halde yere seren tecrübeli boksör, kasım ayında Tyson Fury ile karşılaşma ihtimalini korudu.

Anthony Joshua, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Fury'ye bir mesaj verdi ve "Hızlı başlayıp, patlayıcı güçte yumruklar atacağım. Ve dürüst olmak gerekirse onu nakavt etmeye çalışacağım" dedi.

Prenga karşısındaki performansını değerlendiren boksör, maçın ilk saniyelerinde yere düşmesine rağmen Arnavut rakibini iki güçlü sağ yumrukla yere serdiğini ve Fury'ye de aynı şeyi daha hızlı yapabileceğini söyledi.