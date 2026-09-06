Anthony Musaba'nın siftah yaptığı maçta 4 gol

İngiltere Championship'in 5. haftasında Sheffield United ile Norwich City, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Norwich City'nin ilk golünü Anthony Musaba kaydetti. Konuk takımın diğer gollerini ise Mohamed Toure ve Mathias Kvistgaarden atarken ev sahibi ekip adına ağları Patrick Bamford havalandırdı.

Maçın ardından kulübün internet sitesine konuşan Anthony Musaba, "Üç puanı aldığımız için çok mutluyum. Norwich City adına attığım ilk gol için harika bir başlangıç ​​oldu. Asıl önemli olan oynama şeklimiz. Bugün bir takım olarak oynadık, mücadeleci bir ruha sahiptik ve daha ilk dakikadan itibaren bu maçı oynamaya ve kazanmaya ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik" dedi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

BBC'de yer alan değerlendirmede Anthoy Musaba maçın en iyi oyuncusu seçildi. Musaba'ya performansından dolayı 8.73 puan verildi. Musaba'yı 8.31 puanla Mohamed Toure, 8.26 puanla Mathias Kvistgaarden takip etti.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Anthony Musaba, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Norwich City'ye kiralık olarak katılmıştı. Norwich City formasıyla 5 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Musaba, Sheffield United deplasmanında attığı golle Norwich City adına ilk kez ağları havalandırmış oldu.

Norwich City, Musaba'nın golü için yaptığı ilk paylaşımda daha önce formasını giydiği Sheffield Wednesday'e göndermede bulunarak "Birileri Steel City'ye (Sheffield) geri dönüyor" ifadelerine yer verdi. Yapılan ikinci paylaşımda ise "Musaba hesabı açtı" ifadelerine yer verildi.