Anthony Taylor analiz etti: MHK tartışmalı pozisyonlarla ilgili video yayımladı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 1 ila 4. haftası arasındaki maçlardan seçilen pozisyonlardaki hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) kapsamında değerlendirmede bulundu.

MHK, o pozisyonları ve analizini sosyal medya hesabından şu açıklamayla paylaştı:

"MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle.

Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

*REPU: Hakem Eğitim ve Performans Birimi"

İşte MHK'nin paylaştığı o analiz: