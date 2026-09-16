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Anthony Taylor analiz etti: MHK tartışmalı pozisyonlarla ilgili video yayımladı

Anthony Taylor analiz etti: MHK tartışmalı pozisyonlarla ilgili video yayımladı

16.09.2026 15:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anthony Taylor analiz etti: MHK tartışmalı pozisyonlarla ilgili video yayımladı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlardaki hakem kararlarına ilişkin analiz yaptı.

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Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 1 ila 4. haftası arasındaki maçlardan seçilen pozisyonlardaki hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) kapsamında değerlendirmede bulundu. 

MHK, o pozisyonları ve analizini sosyal medya hesabından şu açıklamayla paylaştı:

"MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle.

Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

*REPU: Hakem Eğitim ve Performans Birimi"

İşte MHK'nin paylaştığı o analiz:

 

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