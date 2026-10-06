Anthony Taylor kimdir? Hakem Anthony Taylor kaç yaşında, nereli?

Kritik maçların hakemi olarak tanınan Anthony Taylor’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Anthony Taylor kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Anthony Taylor 20 Ekim 1978’de dünyaya gelen İngiliz futbol hakemidir. 2010 yılında, öncelikle Premier League'de düdük çalan Seçilmiş Grup Hakemleri listesine terfi etti ve 2013 yılında FIFA'nın listesinde yer alarak Avrupa ve uluslararası maçlarda hakemlik yapmasına izin verildi. 2015 yılında Wembley Stadyumu'nda Chelsea'nin Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ettiği Football League Cup finalini yönetti. Taylor aynı yıl daha sonra Arsenal'in Chelsea'yi 1-0 yendiği Community Shield maçını yönetmek üzere Wembley'e geri döndü. Her ikisi de Chelsea ve Arsenal arasında oynanan 2017 ve 2020 FA Cup finallerini yönetti; Arsenal her iki maçı da 2-1 kazandı. Bu seçimle birlikte, 1901'de Arthur Kingscott'tan bu yana ikinci bir FA Cup finali yöneten ilk hakem oldu.

Hakemliğe 2002 yılında Kuzey Premier League'de başlayan Taylor, (2004 yılında Kuzey Konferansı'nda hakemliğe yükseldi. 2006-07 sezonunun başında Football League hakem listesine atandı ve ilk ataması Ağustos 2006'da Wrexham ile Peterborough United arasında oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan maçtı. Kasım 2006'da Crewe Alexandra'nın evi Gresty Road'da İsviçre 19 yaş altı takımına karşı İngiltere 19 yaş altı takımının uluslararası dostluk maçını yönetti; İngiltere maçı 3-2 kazandı.

Taylor'ın ilk Premier League görevi Şubat 2010'da Fulham ile Portsmouth arasında oynanan ve Fulham'ın 1-0 kazandığı karşılaşmaydı. Taylor, 2010-11 sezonu için Ligin Seçilmiş Grup Hakemleri listesine terfi etmeden önce o sezon üst ligde bir maç daha yönetti. Taylor, Ekim 2021'de İspanya ile Fransa arasında oynanacak 2021 UEFA Uluslar Ligi finalini yönetmek üzere seçildi.

Mayıs 2022'de FIFA tarafından yapılan açıklamada Taylor, Kasım ve Aralık aylarındaki Dünya Kupası maçlarını yönetecek altı İngiliz hakemden biri olarak gösterildi. Listede ayrıca hakem Michael Oliver ve dört vatandaşı yardımcı hakem -Simon Bennett, Gary Beswick, Stuart Burt ve Adam Nunn- yer aldı. Mayıs 2023'te UEFA, Taylor'ı 2023 UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi, Gary Beswick ve Adam Nunn'ı yardımcıları ve Michael Oliver'ı da dördüncü hakem olarak açıkladı. Uzun yıllar Premier Lig'de görev alan Anthony Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından emeklilik kararı aldı.

2026 yılında elit hakemlik kariyerini noktalayan Taylor, ağustos ayında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde MHK Elit Hakem Direktörü olarak görev yapmaya başladı.