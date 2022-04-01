Antonio Conte, İtalya Serie A'da geçen sezonun teknik direktörü seçildi
Günümüzde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştıran 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte, 2020-2021 sezonunda başında olduğu Inter ile gösterdiği performans nedeniyle İtalya’da geçen sezonun teknik direktörü seçildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştıran İtalyan teknik direktör Antonio Conte, 2020-2021 sezonunda başında olduğu Inter ile gösterdiği performans sebebiyle İtalya’da geçen sezonun teknik direktörü seçildi.
İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, federasyona bağlı antrenörlerin oylarıyla belirlenen ve yılın en iyi teknik adamına verilen "Altın Yedek Kulübesi" ödülünü, geçen sezon Inter'i 11 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Conte kazandı.
Conte, oylamada Milan’ın teknik direktörü Stefano Pioli’nin önünde bir oy farkla kazandı. Conte, oy kullanan antrenörlerin 20’sinin oyunu alırken, Pioli ise 19’da kaldı. Atalanta’yı çalıştıran Gian Piero Gasperini ise 8 oy aldı.
Conte de yaptığı açıklamada, geçen yıl şampiyonluk kazandığı eski takımına teşekkür ederek, "Mutluyum çünkü meslektaşlarımın layık gördüğü bir ödül bu. Bu takdiri, geçen sezon Inter’de beraber geçirdiğim oyuncu ve tüm personelle paylaşmak istiyorum" ifadesini kullandı.
FIGC Başkanı Gabriele Gravina da Conte başta olmak üzere tüm ödül alanları tebrik etti.
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