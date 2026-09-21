Antrenmanda sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi!

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp, milli sağ bekin menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.
Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.
Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."
6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.