Antrenmanda sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'den sarı-lacivertli taraftarları sevindirecek bir gelişme geldi.
beIN Sports'ta yer alan habere göre, tedavi süreci beklendiği gibi ilerleyen Muriqi'nin takımının oynayacağı ilk maçta forma giyebilecek duruma geldiği belirtildi.
MURIQI İÇİN SÜRE PLANI YAPILDI
Deneyimli futbolcunun ilk karşılaşmada yaklaşık 15-20 dakika süre almasının planlandığı ifade edildi. Bu şekilde Muriqi'nin sakatlık sonrası maç temposuna kademeli olarak döneceği kaydedildi.
Fenerbahçe hazırlık kampında sıradaki maçına Pogon Szczecin karşısında 11 Temmuz günü çıkacak.
NAHTAN AKE KAMPA KATILACAK
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, 10 Temmuz Cuma günü sarı-lacivertlilerin Avusturya kampına erkenden katılacak. Böylece İngiliz savunmacının da hazırlık sürecine kısa sürede dahil olması hedefleniyor.