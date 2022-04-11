Ara Gözbek: İsmail Kartal'ın belgeseli yapılmalı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:36

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle galibiyeti elde eden sarı-lacivertliler, 6 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Çıktığı 46 müsabakada 101 puan toplayan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim oldu.

Spor yazarı Ara Gözbek, sarı-lacivertlilerle iyi bir çıkış yakalayan ve takımı 2. sıraya yükselterek Avrupa potasına sokan İsmail Kartal hakkında bir değerlendirme kaleme aldı.

İşte Gözbek'in değerlendirmesi:

II.İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Belki de İsmail Kartal'ın bir gün belgeseli yapılmalı. Fenerbahçe'nin durumu, hikayenin akışı, İsmail Kartal'ın senaryoya dahil oluşu, devam edilip edilmeyeceği... Hepsi üzerine düşünülmesi gerekilen etaplar. Son olarak da Fenerbahçe güçlü bir oyunla 6 yıl sonra kendi evinde Galatasaray'ı yenince İsmail Kartal ve Fenerbahçe ile ilgili bütün taşlar yerine oturdu. Fenerbahçe son 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Tartışmasız olan bir gerçek de kabak gibi ortada duruyor diyebiliriz; bu başarı İsmail Hoca'ya yazar.

Mevcut ve güncel senaryoyu elbette masaya yatıracağız ama birkaç önemli husustan da bahsetmek gerekiyor eğer bir İsmail Kartal yazısı yazıyorsak. 2013-2014 sezonunu Fenerbahçe, Nisan'da şampiyon olarak tarihin en erken şampiyonluğuna imza atmıştır. Bunu Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde gerçekleştirmiştir. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si 74 puanla şampiyon olmuştur. O yaz döneminde başkan Aziz Yıldırım, Ersun Yanal ve bazı futbolcular arasında birtakım sorunlar ayyuka çıkmıştır ve Ersun Yanal görevinden ayrılmıştır. Daha doğrusu ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Yoksa bir şampiyon teknik direktör neden görevinden ayrılmak istesin?

2014-2015 sezonuna Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ve daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapmış, kulübe yıllarını vermiş İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Aziz Yıldırım ve yönetimi bu kararı, İsmail Kartal'ın basın toplantısıyla teknik direktör olarak açıklandığı günün sabahı aldığı hala konuşulur. Hatta o sabah İsmail Kartal uyandığında o gün Fenerbahçe teknik direktörü olacağını bilmiyordu. Basın toplantısında giydiği takı elbise tesislerde apar topar ütülendi ve hazırlandı. Şimdi bunu neden anlatıyoruz? İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde herhangi bir hazırlık veya herhangi bir plan ile gelmedi. Tabir-i caizse bombayı bir anda kucağında buldu. Bir de ortamı düşünün; Nisan'da şampiyon Ersun Yanal gönderilmiş, taraftar isyanlarda. 3 ay evvel şampiyonluk kutlamasında Aziz Yıldırım ile taraftar arasında o meşhur “paralı köpekler” hadisesi yaşanmış. Bildiğiniz kazan kaynıyor, atmosferdeki baskı oranı en üst seviyede.

İsmail Kartal ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek sezonu kupayla açmıştır. Çok zorlu ve stres dolu geçen sezonda çok fırtına atlatılmıştır. İsmail Kartal'ın ne kadar önemli bir teknik adam ve spor adamı olduğunu tek bir hadise ile anlatabiliriz aslında. Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde Emenike'nin Fenerbahçe taraftarının onu yoğun protesto etmesi sonucunda maçın ortasında formasını çıkarıp, yere atıp sahayı terk etmeye kalktı. Hatta terk etti. Bir teknik adam için gerçekten altından kalkılması çok zor bir andır bu. İsmail Kartal koştu ve Emenike'yi hemen saha ortasında ikna edip sahaya dönmesini sağladı. Bu meseleye Vitor Pereira nasıl müdahale ederdi bu da ayrıca bir tartışma konusu olmalı. Hatta başka teknik adamlar çok daha umursamaz, oyuncuyu kaybetmeye yönelik bir manevra yapabilirdi kendi karizmaları korumak adına.

Rize'de otobüs kurşunlanma hadisesi yaşandı ki bu olay Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırmasına neden olduğu hala tartışılır. Bu trajik vaka yaşanmasaydı Fenerbahçe şampiyon olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Olur muydu? Orasını bilemeyiz, sadece bir ihtimal. Bu hadiseye rağmen olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Oldu mu? Hayır, olmadı. Ama bir sene önce tarihin en erken şampiyonluğuna ulaşan Ersun Yanal ile aynı puanı topladı: 74. Şimdi İsmail Kartal başarısız mı oldu? Böyle bir okumak lazım yani? Şunu sormazsak işimizi yapmamış oluruz; Ersun Yanal, 74 puanla şampiyon olurken rakiplerinin zayıflığı sayesinde mi olmuş oldu? Ya da İsmail Kartal döneminde Galatasaray daha mı başarılı olduğu için şampiyonluğu kaçırdı? Ersun Yanal, döneminde Galatasaray'da bir kaos yaşanmıştı. Başkan Ünal Aysal ve Fatih Terim krizi, Fatih Terimin ayrılışı, Roberto Mancini'nin gelişi, şampiyonlar ligi maçları. Beşiktaş, FEDA sezonunda yeni çıkmış, ismini bile zor yazdığımız oyunculardan kurulu bir takım. Ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe sezonu öyle mi? Lige oyunuyla damga vuran Slaven Bilic'in Beşiktaş'ıı vardı. Ki bitime 8 hafta kala hala liderdi Beşiktaş. Galatasaray, zaten oyun hafızası olan bir kadrosu vardı. Yani başarıyı ve başarısızlığı değerlendirirken şartlara, elementlere ve etkenlere göre bir hesap ve denklem oluşturmak gerekiyor. Peki bu hikayenin sonunda Fenerbahçe yönetimi nasıl bir karar aldı? İsmail Kartal dönemi sona erdi ve takımın başına Vitor Pereira getirildi.

Zaman; 2021-2022 sezonu bu kez yaşanan hikaye nedir? Vitor Pereira gönderildi ve yerine İsmail Kartal getirildi. Dünya garip bir yer, evet, kabul ediyorum. Vitor Pereira yalnız gerçekten takım kurma, kadro mühendisliği hatta “kadro kimyagerliği” ciddi anlamda üst seviyede. İlk çalıştığı dönemde kadroya kazandırdığı oyuncular olmuştu, yine oldu. Başta Kim Min Jae, Crespo, Rossi, bir sürü adam var. Miha Zajc'ı yeniden kazandırdı takıma. Birçok oyuncuyu doğru pozisyona oturttu. Ferdi Kadıoğlu da buna dahil. Mesut Özil konusunda da haklı çıktı. “Vay efendim Mesut'u kesemezsin”, “Ne olursa olsun Mesut'u oynat” diye baskı oluşturan taraftar, bugün Vitor Hoca'nın haklı çıktığını söylüyor. Biz ise ta o zamanlar Mesut Özil'in “Fake Star” yani “Sahte Yıldız” olduğunu iddia ediyorduk. İsmail Hoca bence bu süreci de mükemmel yönetti. Gelir gelmez, “Ben Mesut'u oynatmıyorum. İrfan Can Kahveci ile oynayacağım” deseydi muazzam tepki alacaktı. Ne yaptı? Önce oynattı, şans verdi ve şunu gösterdi. “Bu adamlarla bu gemi yürümez” ve İrfancan Kahveci ile yola devam etme kararı aldı. Mesut'u kestiğinde beri Fenerbahçe 8 maçta 7 galibiyet aldı. O tek beraberlik de lig lideri Trabzonspor'dan alındı.

İsmail Kartal'ın bu başarısı aslında Fenerbahçe'ye değil ama Fenerbahçe yönetimine zarar verdi dolaylı yoldan. Şöyle düşünün; kendinizi Fenerbahçe yönetiminin yerine koyun. Ligi kaybettiniz, teknik direktörü göndermişsiniz. Liderde 20 küsür puan geriye düşmüşsünüz. Daha önce Fenerbahçe'de çalışan, Fenerbahçe'de futbol oynamış, camianın evladınız takımın başına getirdiniz. Öyle ya da böyle, düşe kalka sezonu tamamlayacaktı, siz de yeni sezonda herhangi bir hocayı takımın başına getirebilecektiniz. İsmail Kartal'ın bu kadar başarılı olmasını ve daha önemlisi sadece puantajda değil, sosyal anlamda takımı kollayıp havaya sokması, ayağa kaldırmasını kimse beklemiyordu. Çok azımız “İsmail Hoca gelirse toparlar bu takımı” diyorduk. Şimdi İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi lig ikincisi yaparsa nasıl göndereceksin? Bence Fenerbahçe zaten önümüzdeki sezon kesinlikle İsmail Kartal ile devam etmeli. Ama bu sadece benim görüşüm ve beni bağlar. Ancak çok büyük isim getirebilirseniz Fenerbahçe taraftarı tatmin olur ve İsmail Kartal'ın ayrılığını yumuşak karşılar. Ama hocayı değiştirdiniz ve yine olası bir başarısızlıkta bu kez “şu hoca üçlü oynatıyor” bahanesini kimseyi kesmez ve yönetime karşı tepkiler artmaya başlar. Kısacası bu önümüzde görünen süreç hem İsmail Kartal'ın kariyerini şekillendirecek hem de mevcut Fenerbahçe yönetiminin akıbetini.