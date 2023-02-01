Ara transferin 'şampiyonu' belli oldu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:10

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:17

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Kulübün el değiştirmesinin ardından Thomas Tuchel'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Graham Potter yönetiminde beklentileri karşılayamayan Chelsea, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.

Premier Lig'in 21. haftasının ardından zirvenin 21 puan gerisinde 10. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon avro ödedi.

Enzo Fernandez

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübünden 9'u İngiltere Premier Lig'den çıktı. En yakın rakibinden 5 kattan fazla transfer gideri bulunan Chelsea'yi, Southampton ve Arsenal takip etti.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, 63,25 milyon, puan tablosunun zirvesindeki Arsenal ise 60,3 milyon avroyu gözden çıkardı.

İlk 10'daki tek Fransız kulübü Olimpik Marsilya, 40 milyon avro harcamayla 8. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'deki transfer döneminin bitmesine 8 gün kalmasına karşın 13,95 milyon avroyla listenin 18. sırasında yer alması da dikkati çekti.

2022-2023 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

Kulüp Ülke Harcama Miktarı (Euro) 1 Chelsea İngiltere 329,5 m 2 Southampton İngiltere 63,25 m 3 Arsenal İngiltere 60,3 m 4 Bournemouth İngiltere 56,2 m 5 Newcastle United İngiltere 49,35 m 6 Liverpool İngiltere 42 m 7 Leeds United İngiltere 41.2 m 8 Marsilya Fransa 40 m 9 Wolverhampton İngiltere 38,5 m 10 Leicester City İngiltere 31 m

CHELSEA'YE 121 MİLYON EURO'LUK ARJANTİNLİ

Kış döneminin en flaş transferine de Portekiz kulübü Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i renklerine bağlayan Chelsea imza attı.

22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Benfica'ya 121 milyon avro ödeyen Chelsea, 2021 yazında Jack Grealish'i 117,5 milyon avro karşılığında renklerine bağlayan Manchester City'ye ait Premier Lig rekorunu da kırdı.

Mykhailo Mudryk

Chelsea, Mykhailo Mudryk transferiyle 2. sırayı da kimseye bırakmadı. 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu için Shakhtar Donetsk'e 70 milyon avro ödeyen Chelsea'nin başarıya göre 30 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.

Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Newcastle United ise Anthony Gordon'ı 45,6 milyon avroya Everton'dan alarak dikkati çekti.

2022-2023 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:

Futbolcu Eski Takımı Yeni Takımı Bonservis Bedeli (Euro) 1 Enzo Fernandez Benfica Chelsea 121 milyon 2 Mykhailo Mudryk Shakhtar Donetsk Chelsea 70 milyon 3 Anthony Gordon Everton Newcastle United 45,6 milyon 4 Cody Gakpo PSV Liverpool 42 milyon 5 Benoit Badiashile Monaco Chelsea 38 milyon 6 Noni Madueke PSV Chelsea 35 milyon 7 Vitinha Braga Marsilya 32 milyon 8 Malo Gusto Olympique Lyonnais Chelsea 30 milyon 9 Georginio Rutter Hoffenheim Leeds United 28 milyon 10 Jakub Kiwior Spezia Arsenal 25 milyon 11 Kamaldeen Sulemana Rennes Southampton 25 milyon

İNGİLTERE PREMIER LİG EZİCİ ÜSTÜNLÜK KURDU

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2022-2023 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca kulüplerin kasasından 829,81 milyon avronun çıktığı 2023, Premier Lig tarihinin en yüksek transfer harcaması yapılan kış transfer dönemi oldu. Önceki rekor 561,4 milyon avroyla 2018'de kırılmıştı.

Cody Gakpo

2022-2023 sezonu yaz ve kış transfer dönemlerinin toplamında 3 milyar avrodan fazla harcayan Premier Lig kulüpleri, bu alanda da kendisine ait rekoru geliştirdi.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki toplam transfer harcamasının yüzde 76'sından fazlasını gerçekleştiren Premier Lig kulüpleri, diğer Avrupa liglerine karşı ezici bir mali üstünlük kurdu.

Özellikle Serie A kulüplerinin harcamaları (31,22 milyon avro), önceki yıllara (2022: 185 milyon, 2021: 109,36 milyon, 2020: 232,47 milyon) göre ciddi düşüş yaşadı.

Transfer döneminin kapanmasına 8 gün kalan Spor Toto Süper Lig'deki takımlar ise 16,65 milyon avroyla şu an için sıralamanın 11. basamağında yer alıyor.

2022-2023 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı: