Aralarında Türk oyuncu da var: Acun Ilıcalı'dan benzeri görülmemiş transfer açıklaması

Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı daha önce eşine pek rastlanmadık şekilde görüşmeleri sürdükleri futbolcuların takıma transfer olma yüzdesini verdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasından rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.

Yalan spekülasyonları önlemek ve size daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçları içeren en son transfer durumumuzu sizinle paylaşıyorum :)"

Acun Ilıcalı'nın transfer yüzdesi verdiği futbolcuların arasında Türk kökenli Alman bir ismin de olduğu görüldü.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımının tamamı şöyle: