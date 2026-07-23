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Aralarında Türk oyuncu da var: Acun Ilıcalı'dan benzeri görülmemiş transfer açıklaması

Aralarında Türk oyuncu da var: Acun Ilıcalı'dan benzeri görülmemiş transfer açıklaması

23.07.2026 15:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aralarında Türk oyuncu da var: Acun Ilıcalı'dan benzeri görülmemiş transfer açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından transfer çalışmalarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, yapacakları transferlere dair tek tek yüzde verdi.

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Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı daha önce eşine pek rastlanmadık şekilde görüşmeleri sürdükleri futbolcuların takıma transfer olma yüzdesini verdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasından rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.

Yalan spekülasyonları önlemek ve size daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçları içeren en son transfer durumumuzu sizinle paylaşıyorum :)"

Acun Ilıcalı'nın transfer yüzdesi verdiği futbolcuların arasında Türk kökenli Alman bir ismin de olduğu görüldü.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımının tamamı şöyle:

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