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Aras Kargo, yeni sezonda CEV Challenge Kupası'nda

Aras Kargo, yeni sezonda CEV Challenge Kupası'nda

15.07.2026 14:49:00
Güncellenme:
DHA
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Aras Kargo, yeni sezonda CEV Challenge Kupası'nda

Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, yeni sezonda CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, kadın voleybolunda İzmir'i 17 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında temsil edecek.

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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni sezonda Avrupa arenasında mücadele edecek.

Önceki sezon ligi 6. sırada tamamlamasının ardından ilk etapta Balkan Kupası'nda yer alacağı açıklanan İzmir temsilcisinin, CEV Challenge Kupası'nda yarışmasına karar verildi.

İZMİR 17 YIL SONRA AVRUPA'DA

Aras Kargo, kadın voleybolunda İzmir'i 17 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında temsil edecek.

İzmir'den kadın voleybolunda Avrupa kupalarına son olarak 2009 yılında Karşıyaka katılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'i 17 yılın ardından Avrupa'ya taşıyoruz. CEV Challenge Cup'tayız" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #voleybol #Aras Kargo #CEV Challenge Kupası

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