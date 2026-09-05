Archie Brown'ın sözlerine cevap: Beşiktaş ve Salih Özcan'dan maç sonu gönderme

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi. Siyah beyazlılar puanını 9 yaptı.
Maçın ardından Beşiktaş Kulübü ve Salih Özcan, Fenerbahçeli Archie Brown'ın derbi için söylediği sözlere göndermede bulundu.
Beşiktaş, Archie Brown'ın sözlerini tiye alarak "wELcoMe tO kaDıkÖy" mesajını paylaştı.
Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Salih Özcan ise Brown'ın sözlerine karşılık “Hoşbulduk” mesajını paylaştı.
Salih Özcan'ın paylaşımı ise şu şekilde:
ARCHIE BROWN NE DEMİŞTİ?
Archie Brown, geçen hafta derbi için, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" demişti.