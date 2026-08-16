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Arda Güler asist yaptı: Real Madrid son provasında güldü!

Arda Güler asist yaptı: Real Madrid son provasında güldü!

16.08.2026 20:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Güler asist yaptı: Real Madrid son provasında güldü!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, hazırlık maçında karşılaştığı Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti.
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Real Madrid, yeni sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.

İspanyol devi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, etkili performansıyla dikkat çekti. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 6. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.

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ARDA GÜLER'DEN ASİST

İspanyol ekibi, 20. dakikada Dean Huijsen'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golde asisti yapan isim ise Arda Güler oldu.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Real Madrid'de Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Carlos Espi'nin golüyle farkı üçe çıkaran Madrid ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı.

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DZEKO FORMA GİYDİ

Schalke 04'ün kalesinde Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius görev yaparken, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Alman ekibinde ikinci yarıda forma giyen Mertcan Ayhan da Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın kardeşi olarak dikkat çekti.

Real Madrid, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında 22 Ağustos'ta Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

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