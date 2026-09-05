Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler'in oyundan alınmasına ilişkin soruyu maç sonu yanıtlayan Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Arda'yı oyundan çıkarmak zordu, evet. Çok zordu. Çünkü çok iyi oynuyordu. Betisli oyuncular Madridli oyunculardan daha kurnaz, Madridli oyuncular ise daha saf. Maçın ilk pozisyonunda Valverde'ye faul yapan oyuncuya net bir sarı kart çıkmalıydı. Bir dakika sonra Vinicius'a önemli bir faul yapan başka bir oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı. Ancak Real Madridli oyuncular her zaman ayağa kalkıyor. Betis oyuncuları daha kurnaz... daha kurnazlar. Ve tabii ki, onları destekleyen, iten, baskı yapan muhteşem bir taraftar kitlesinin desteğiyle... bu tür şeyleri başarıyorlar."