Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e 1-0 yenildi. Karşılaşmada birçok fırsat yararlanamayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler takım arkadaşıyla tartışma yaşadı.
İlk yarının sonunda soyunma odasına giderken Arda Güler ile Dean Huijsen arasındaki hararetli konuşma kameralardan kaçmadı.
Oldukça sinirlenen Arda Güler'in Huijsen'e bağırdığı görüldü. Milli futbolcunun öfkesini gören Thibaut Courtois, araya girerek olayları büyümeden yatıştırdı.
COURTOIS ARAYA GİRDİ
Arda Güler'in öfkesinin büyüdüğünü gören kaleci Thibaut Courtois, iki futbolcunun arasına girerek yaşanan tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.
Olayın ardından Arda Güler'in takım arkadaşına gösterdiği sert tepki futbolseverlerin dikkatini çekti.
MOURINHO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Arda Güler'in oyundan alınmasına ilişkin soruyu maç sonu yanıtlayan Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Arda'yı oyundan çıkarmak zordu, evet. Çok zordu. Çünkü çok iyi oynuyordu. Betisli oyuncular Madridli oyunculardan daha kurnaz, Madridli oyuncular ise daha saf. Maçın ilk pozisyonunda Valverde'ye faul yapan oyuncuya net bir sarı kart çıkmalıydı. Bir dakika sonra Vinicius'a önemli bir faul yapan başka bir oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı. Ancak Real Madridli oyuncular her zaman ayağa kalkıyor. Betis oyuncuları daha kurnaz... daha kurnazlar. Ve tabii ki, onları destekleyen, iten, baskı yapan muhteşem bir taraftar kitlesinin desteğiyle... bu tür şeyleri başarıyorlar."
'ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIM'
"Arda'nın ilk yarıyı nasıl sarı kartla bitirdiğini anlamıyorum, o kadar çok oynadı ki... küçük bir faul yaptı ve sarı kart gördü. Onu sahadan çıkarmak zorunda kaldım çünkü riskli bir durumda olduğu hissine kapıldım. Ve evet, onu değiştirmek zordu."