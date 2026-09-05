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Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı
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Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

5.09.2026 14:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Milli yıldız Arda Güler'in ilk yarının sonunda takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışma gündem oldu.

Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e 1-0 yenildi. Karşılaşmada birçok fırsat yararlanamayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler takım arkadaşıyla tartışma yaşadı.

Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

İlk yarının sonunda soyunma odasına giderken Arda Güler ile Dean Huijsen arasındaki hararetli konuşma kameralardan kaçmadı.

 

Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

Oldukça sinirlenen Arda Güler'in Huijsen'e bağırdığı görüldü. Milli futbolcunun öfkesini gören Thibaut Courtois, araya girerek olayları büyümeden yatıştırdı.

Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

COURTOIS ARAYA GİRDİ

Arda Güler'in öfkesinin büyüdüğünü gören kaleci Thibaut Courtois, iki futbolcunun arasına girerek yaşanan tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.

Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

Olayın ardından Arda Güler'in takım arkadaşına gösterdiği sert tepki futbolseverlerin dikkatini çekti.

Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler'in oyundan alınmasına ilişkin soruyu maç sonu yanıtlayan Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Arda'yı oyundan çıkarmak zordu, evet. Çok zordu. Çünkü çok iyi oynuyordu. Betisli oyuncular Madridli oyunculardan daha kurnaz, Madridli oyuncular ise daha saf. Maçın ilk pozisyonunda Valverde'ye faul yapan oyuncuya net bir sarı kart çıkmalıydı. Bir dakika sonra Vinicius'a önemli bir faul yapan başka bir oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı. Ancak Real Madridli oyuncular her zaman ayağa kalkıyor. Betis oyuncuları daha kurnaz... daha kurnazlar. Ve tabii ki, onları destekleyen, iten, baskı yapan muhteşem bir taraftar kitlesinin desteğiyle... bu tür şeyleri başarıyorlar."

Arda Güler'den dikkat çeken hareket: Takım arkadaşıyla tartıştı

'ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIM'

"Arda'nın ilk yarıyı nasıl sarı kartla bitirdiğini anlamıyorum, o kadar çok oynadı ki... küçük bir faul yaptı ve sarı kart gördü. Onu sahadan çıkarmak zorunda kaldım çünkü riskli bir durumda olduğu hissine kapıldım. Ve evet, onu değiştirmek zordu."

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