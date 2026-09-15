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Arda Güler'den enfes gol! Serbest vuruştan topu ağlara yolladı...

Arda Güler'den enfes gol! Serbest vuruştan topu ağlara yolladı...

15.09.2026 23:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Güler'den enfes gol! Serbest vuruştan topu ağlara yolladı...

Milli futbolcu Arda Güler, serbest vuruştan attığı enfes gol ile Elche deplasmanında Real Madrid'i öne geçirdi.
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İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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SERBEST VURUŞTAN ATTI

Ceza sahası ön çizgisinin birkaç metre gerisinde ve kaleyi hafif sağ çaprazdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti.

Milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşta topu uzak köşeye gönderdi. Direğin içine çarpan top ağlarla buluşurken Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti.

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