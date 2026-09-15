Arda Güler'den enfes gol! Serbest vuruştan topu ağlara yolladı...

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.
SERBEST VURUŞTAN ATTI
Ceza sahası ön çizgisinin birkaç metre gerisinde ve kaleyi hafif sağ çaprazdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti.
Milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşta topu uzak köşeye gönderdi. Direğin içine çarpan top ağlarla buluşurken Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti.
⚽️Arda Güler'den enfes gol...— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) September 15, 2026
Milli yıldız duran toptan yaptığı şık vuruş ile Real Madrid'i öne geçirdi!pic.twitter.com/JQ2FwYUaqX