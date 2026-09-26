Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'

Fransa karşısında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten milli futbolcu, şunları söyledi:

"Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Birçok sakat oyuncumuz vardı. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Şimdi önemli maçlarımız var, inşallah onları kazanacağız. Bugünü unutturup İtalya karşısında kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.