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Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'
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Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'

26.09.2026 09:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'

A Milli Takım'da Arda Güler, Fransa'ya 1-0 mağlup olunan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, sonuç sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'

Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti.

Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'

A Milli Takım'ın bütün maçlarında taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Güler, "Bizi nerede olursak olalım, Türkiye'de, Avrupa'da, her yerde destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den Fransa maçı açıklaması: 'Bugünü unutturacağız'

Fransa karşısında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten milli futbolcu, şunları söyledi:

"Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Birçok sakat oyuncumuz vardı. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Şimdi önemli maçlarımız var, inşallah onları kazanacağız. Bugünü unutturup İtalya karşısında kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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