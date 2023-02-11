Arda Güler, enkazdan kurtarılan Mesut ile görüştü

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Mesut ile görüştü. Güler, Mesut'a "Seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:34
Arda Güler, enkazdan kurtarılan Mesut ile görüştü
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında önceki gün Adıyaman'da çalışmaların 113'üncü saatinde enkaz altından çıkarılan Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e hastane yolunda mesaj göndermişti.

Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen Mesut, Arda Güler'e sevgisini dile getirirken genç futbolcu paylaştığı video ile cevap vermişti.

Bugün ise Arda Güler ile Mesut, telefonda görüntülü görüştü.

"SANA FORMAMI VERECEĞİM"

Enkazdan çıkarılan Mesut, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor. En kısa zamanda bize gelmeni istiyorum ağabey. Başarılar diliyorum" dedi.

Arda Güler ise "Sağ ol kardeşim. Biz seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" diye konuştu.


arda güler 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Arda Güler'den Fenerbahçeli Mesut'a destek mesajı

Arda Güler'den Fenerbahçeli Mesut'a destek mesajı
Fenerbahçe'den Fransız ekibe Arda Güler yanıtı

Fenerbahçe'den Fransız ekibe Arda Güler yanıtı
Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

En Çok Okunan Haberler