Arda Güler, enkazdan kurtarılan Mesut ile görüştü
Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Mesut ile görüştü. Güler, Mesut'a "Seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan
deprem felaketi sonrasında önceki gün Adıyaman'da çalışmaların 113'üncü
saatinde enkaz altından çıkarılan Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e
hastane yolunda mesaj göndermişti.
Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen
Mesut, Arda Güler'e sevgisini dile getirirken genç futbolcu paylaştığı video
ile cevap vermişti.
Bugün ise Arda Güler ile Mesut, telefonda görüntülü görüştü.
"SANA FORMAMI VERECEĞİM"
Enkazdan çıkarılan Mesut, "Fenerbahçe'yi şampiyon
yapmak için devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor. En kısa
zamanda bize gelmeni istiyorum ağabey. Başarılar diliyorum" dedi.
Arda Güler ise "Sağ ol kardeşim. Biz seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Sahibi kaçarken yakalandı
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış