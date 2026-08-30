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Arda Güler gol attı: Real Madrid, Malaga'yı farklı mağlup etti

Arda Güler gol attı: Real Madrid, Malaga'yı farklı mağlup etti

30.08.2026 20:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Güler gol attı: Real Madrid, Malaga'yı farklı mağlup etti

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Malaga'yı 4-0 yendi ve sezona 3'te 3'le başladı. Milli futbolcumuz Arda Güler, 87. dakikada oyuna girdiği maçta 90+1. dakikada ağları havalandırdı.
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İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Malaga'yı konuk etti.

Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Gülerkaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Real Madrid, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.

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