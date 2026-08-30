Arda Güler gol attı: Real Madrid, Malaga'yı farklı mağlup etti

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Malaga'yı konuk etti.
Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Gülerkaydetti.
Milli futbolcumuz Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Real Madrid, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı.
2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.
ARDA, OYUNA GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI! 🔥— S Sport Plus (@ssportplustr) August 30, 2026
87. dakikada oyuna giren Milli yıldızımız, 90+1'de golünü atarak farkı dörde çıkardı! 🤩⚽ pic.twitter.com/DEwllhg6MF