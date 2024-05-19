Arda Güler gollerine devam ediyor: Villarreal'e ağlarına 2 gol birden!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 20:25

Güncelleme: 19.05.2024 - 21:58

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Villarreal deplasmanında iki kez daha fileleri havalandırdı.



Ligin başlarında sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Villarreal karşısında bir kez daha ilk 11'de şans buldu ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. Arda, 45. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü de attı.



Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.

? Arda Güler gollerine devam ediyor!pic.twitter.com/oHsQY7m6A8 — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 19, 2024