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Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'
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Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

26.09.2026 12:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Takımımız, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki tek golü kaydeden Kylian Mbappe sakatlanarak oyuna devam edemedi. Milli yıldız Arda Güler'in ise Mbappe'nin sakatlığına verdiği tepki İspanya'da gündem oldu.

Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'nın galibiyet golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ

Mbappe, attığı golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre tedavi gördü. Oyuna devam eden Fransız yıldız, 58. dakikada yeniden kendisini yere bıraktı ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı.

Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

ARDA GÜLER'DEN MBAPPE'YE DESTEK

Mbappe'nin sakatlığı sırasında Arda Güler'in verdiği tepki ise İspanya basınında gündem oldu.

Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mbappe'nin durumunu yakından takip eden Arda'nın, Fransız yıldızın yanında olduğu görüldü.

Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

İSPANYOLLAR ARDA'NIN TEPKİSİNİ YAKALADI

İspanyol basınından AS gazetesi, Arda Güler'in Mbappe'nin sakatlığı sırasında verdiği tepkiye dikkat çekti.

Haberde, Arda Güler için, "Türk futbolcu, Real Madrid'deki takım arkadaşının durumu konusunda oldukça endişeli ve gergin görünüyordu" yorumu yapıldı.

Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

ZIDANE'DAN MBAPPE AÇIKLAMASI

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmanın ardından Mbappe'nin dizinde ağrı bulunduğunu ve yıldız futbolcunun milli takım kampından ayrılacağını açıkladı.

Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu da yıldız futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

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