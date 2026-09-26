Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

A Milli Futbol Takımı , UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa 'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'nın galibiyet golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ

Mbappe, attığı golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre tedavi gördü. Oyuna devam eden Fransız yıldız, 58. dakikada yeniden kendisini yere bıraktı ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı.