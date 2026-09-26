Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu: 'Endişeli ve gergin görünüyordu'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'nın galibiyet golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ
Mbappe, attığı golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre tedavi gördü. Oyuna devam eden Fransız yıldız, 58. dakikada yeniden kendisini yere bıraktı ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı.
ARDA GÜLER'DEN MBAPPE'YE DESTEK
Mbappe'nin sakatlığı sırasında Arda Güler'in verdiği tepki ise İspanya basınında gündem oldu.
Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mbappe'nin durumunu yakından takip eden Arda'nın, Fransız yıldızın yanında olduğu görüldü.
İSPANYOLLAR ARDA'NIN TEPKİSİNİ YAKALADI
İspanyol basınından AS gazetesi, Arda Güler'in Mbappe'nin sakatlığı sırasında verdiği tepkiye dikkat çekti.
Haberde, Arda Güler için, "Türk futbolcu, Real Madrid'deki takım arkadaşının durumu konusunda oldukça endişeli ve gergin görünüyordu" yorumu yapıldı.
ZIDANE'DAN MBAPPE AÇIKLAMASI
Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmanın ardından Mbappe'nin dizinde ağrı bulunduğunu ve yıldız futbolcunun milli takım kampından ayrılacağını açıkladı.
Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu da yıldız futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.