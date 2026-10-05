Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler İtalya-Türkiye maçında neden yok? Arda Güler kadroda neden yer almıyor?

Arda Güler İtalya-Türkiye maçında neden yok? Arda Güler kadroda neden yer almıyor?

5.10.2026 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Arda Güler İtalya-Türkiye maçında neden yok? Arda Güler kadroda neden yer almıyor?

Arda Güler, İtalya-Türkiye karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Milli yıldızın kritik mücadelede neden kadroda olmadığı merak edilirken, konuya ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler milli yıldız Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid forması giyen genç futbolcunun İtalya-Türkiye maçında neden kadroda olmadığı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in karşılaşmada forma giyememesinin nedeni belli oldu.

ARDA GÜLER İTALYA-TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK?

Arda Güler, Belçika-Türkiye maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sarı kart gören milli futbolcu, kart sınırına ulaşmasının ardından İtalya karşılaşmasında forma giyme hakkını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın kart cezaları nedeniyle milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

Image

ARDA GÜLER SAKAT MI?

Arda Güler'in İtalya-Türkiye maçında oynayamamasının nedeni sakatlık değil, kart cezası. Milli futbolcu, Belçika karşılaşmasının ardından cezası nedeniyle kamp kadrosundan ayrıldı.

ARDA GÜLER NEDEN CEZALI?

Milli yıldız, Belçika karşılaşmasının son dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu nedenle A Milli Takım'ın 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında görev yapamayacak.

Arda Güler'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz da kart cezası nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #arda güler

İlgili Haberler

Milli takım kampından ayrılmıştı: Jorge Jesus, Ronaldo kararını duyurdu
Milli takım kampından ayrılmıştı: Jorge Jesus, Ronaldo kararını duyurdu Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yla yaşanan kriz hakkında konuştu. Jesus, "Bir yanlış anlaşılmaydı ve çözülmesi kolay" dedi.
Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta maçında sahasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.