Arda Güler İtalya-Türkiye maçında neden yok? Arda Güler kadroda neden yer almıyor?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler milli yıldız Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid forması giyen genç futbolcunun İtalya-Türkiye maçında neden kadroda olmadığı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in karşılaşmada forma giyememesinin nedeni belli oldu.

ARDA GÜLER İTALYA-TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK?

Arda Güler, Belçika-Türkiye maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sarı kart gören milli futbolcu, kart sınırına ulaşmasının ardından İtalya karşılaşmasında forma giyme hakkını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın kart cezaları nedeniyle milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

ARDA GÜLER SAKAT MI?

Arda Güler'in İtalya-Türkiye maçında oynayamamasının nedeni sakatlık değil, kart cezası. Milli futbolcu, Belçika karşılaşmasının ardından cezası nedeniyle kamp kadrosundan ayrıldı.

ARDA GÜLER NEDEN CEZALI?

Milli yıldız, Belçika karşılaşmasının son dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu nedenle A Milli Takım'ın 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında görev yapamayacak.

Arda Güler'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz da kart cezası nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek.