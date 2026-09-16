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Arda Güler yıldızlaştı... Real Madrid üç puanı 90+1'de aldı!

Arda Güler yıldızlaştı... Real Madrid üç puanı 90+1'de aldı!

16.09.2026 00:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Güler yıldızlaştı... Real Madrid üç puanı 90+1'de aldı!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elche'yi 3-2 mağlup etti.
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İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı.

Manuel Martínez Valero Stadı'nda oynanan mücadeleden Real Madrid, 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top, direğin içine çarparak ağlarla buluştu.

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Arda'nın uzak köşeye gönderdiği şutta Elche kalecisi Matias Dituro'nun müdahalesi sonrası top kendi kalesine gitti ve Real Madrid 1-0 öne geçti. Gol, Dituro'nun kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

90+1'DE GOL GELDİ

Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.

Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.

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ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e; Elche ise deplasmanda Espanyol'a konuk olacak.

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