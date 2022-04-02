Arda Güler'den derbi öncesi yüksek performans

02 Nisan 2022 Cumartesi, 20:20

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada son golü atan Arda Güler, maç sonu konuştu.

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Ben de oyuna sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum" diyen genç futbolcu, "Mert Hakan Ağabey her zaman bana çok iyi davranıyor. İyi pas verdi ve gol attım. Direkten dönen topta da çok üzüldüm. Gol atayım istiyordum. Oyuna girip katkı vermek istiyordum. Sonradan gol atınca çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki futbolcu, "Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Maçlardan önce nasıl gol atabileceğime, nasıl pas atabileceğime dair videolar izliyorum. Bu da sahaya yansıyor. İnşallah böyle devam eder" dedi.

"DERBİDE SÜRE ALMAK İSTİYORUM"

Attığı golü yorumlayan Arda Güler, "Öz güven, kaygı yönetimine dair bize ders veriyorlar. Altyapıda da bu dersleri verdiler. Bu eğitimlerden ötürü sahada daha öz güvenliyim. Yasin Hoca bana maçtan önce 'Topu soluna çekersen kaleci sağına gider' dedi. Benim de aklıma geldi. Sola çektim, kaleci sağa gitti, vurdum ve gol oldu" diye konuştu.

Galatasaray derbisine de değinen genç yıldız, "Trabzonspor maçındaki gibi taraftarımız çok destek veriyor, tribünlere çok kişi geliyor. İnşallah yine destek olurlar. İnşallah derbide süre bulurum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" ifadelerini kullandı.