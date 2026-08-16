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Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda
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Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

16.08.2026 12:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı öncesinde jübile töreni düzenlenecek Necip Uysal için duygusal bir mesaj yayımladı.

Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Necip Uysal, siyah-beyazlıların Eyüpspor maçı öncesinde jübile yapacak.

Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

Shakhtar Donets Teknik Direktörü Arda Turan, Necip Uysal için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

Uzun yıllar Beşiktaş formasını giyen Necip Uysal'a övgü dolu sözlerle seslenen Arda Turan, tecrübeli futbolcunun hem saha içindeki mücadelesine hem de karakterine vurgu yaptı.

Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

"TÜRK GENÇLİĞİNE ÖRNEK OLACAK HİKAYENİN KAHRAMANI OLDUN"

Arda Turan, Necip Uysal için şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim Necip. Sana her zaman 'Kardeşim' diye hitap etmekten gurur duydum. Futbola kattığın tüm güzellikler için sana kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Bize bu oyunu 'güzel' oynamanın, 'güzel' rekabet etmenin, 'güzel' durmanın, 'güzel' konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdin hep. Alın terinle, güzel kalbinle, Türk gençliğine örnek olacak bir hikayenin kahramanı oldun. Sana futbol hayatın kadar güzelliklerle dolu, yüzünün hep güldüğü bir gelecek diliyorum. Yolun açık olsun güzel kardeşim."

Arda Turan'dan Necip Uysal'a duygusal veda

NECİP UYSAL'DAN ARDA TURAN'A YANIT

Necip Uysal da Arda Turan'ın paylaşımına teşekkür ederek şu sözlerle karşılık verdi:

"Çok kıymetli Arda Hocam, bu güzel sözleri senden duymak benim için büyük bir onur. Umarım bundan sonraki hikayem de seninki kadar güzel ve başarılı olur."

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