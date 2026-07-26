Arda Turan'dan Türkiye yanıtı: 'Gelecekte ne olur bilinmez ama...'

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Bursa'da Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi.

Teknik Direktör Arda Turan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Turan, "Önce kızlarımızı tebrik ederim. Hepimize ilham oluyorlar. Tüm kalbimle tebrik ediyorum" dedi.

36 bin kişinin takip ettiği karşılaşmaya değinen genç teknik direktör, "Bugün bizim için muhteşem bir tecrübe oldu. Bizim için hissettirdikleri çok güzel. Bizim için çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Bu hazırlık maçından çok memnunum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bize yaşattıkları için Bursa halkına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Arda Turan, "Bir hazırlık karşılaşmasına böyle gelmeleri, bizi onore etti. Kendi adıma ne kadar teşekkür etsem az. Muhteşemler. Oyunculara Şampiyonlar Ligi atmosferi demiştim ama orada bile bazı stadyumlarda bu atmosferi bulamazsınız. Muhteşemdi her şey" sözlerini sarf etti.

MAÇLARI TÜRKİYE'DE OYNAMA İHTİMALİ

Shakhtar Donetsk, geçen sezon Avrupa maçını Göztepe Stadyumu'nda oynamak için başvuruda bulunmuş ancak bu başvuru reddedilmişti. Ukrayna ekibinin Avrupa'daki iç saha maçlarını Londra'da oynama ihtimali bulunuyor.

Bu konuya değinen 39 yaşındaki Arda Turan, "Şu anda Londra'da oynayacağız gibi duruyor. Türkiye'ye gelmek istedik ama UEFA şartları bizi çok zorluyor. Yoksa bu seyircinin önünde, Göztepe, Bursa, Eskişehir seyircisinin önünde oynamak muhteşem olmuştur. Yapacak bir şey yok. Londra'daki taraftarlarımız, Ukrayna halkı, Türk seyirciler, herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Arda Turan, Devler Ligi ile ilgili, "İlk 24 bizim için çok büyük bir hayal. Çok genç bir takımız. Savaş içinde bir takım oluşturmak çok zor. Bugün de sezon hazırlığımızın ortasındayız. 4 günde 3 hazırlık maçı oynadık. Bugün bizim için çok iyi bir sınav oldu. Kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Zor bir hayal. Ev sahibi değiliz. Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir kriter. Ama maksimumumuzu yapıp ilk 24'e girmek için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖENECEK Mİ?

Genç teknik direktör, "Bir gün ülkenden, milli takımdan veya bir takımdan teklif geldiğinde düşünür müsün?" sorusunun ardından, "Shakhtar Donetsk, Eyüpspor'un hocasıyken beni buldu ve bana bu şansı verdi. Bana bu fırsatı veren insanlara... Profesyonellik önemli ama sadakat de profesyonelliğin gereğidir. Shakhtar Donetsk ile sözleşmeme sadık kalmayı ve yüzde yüzümle burada olmayı düşünüyorum. Daha önce çok büyük kelimeler attım, şartlar değişiyor, hayatın ne getireceğini bilemem ama ben duygusal ve sadakatli biriyimdir. Shakhtar'a sadakatimi göstermek istiyorum. Gelecekte ne olur bilinmez ama hayırlısı diyorum" yanıtını verdi.