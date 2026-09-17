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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 3 golle turladı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 3 golle turladı

17.09.2026 17:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 3 golle turladı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda Vilkhivtsi'yi 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

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Ukrayna Kupası son 32 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Stadion Vil'khivtsi'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 30. dakikada Yehor Nazaryna'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 44. dakikada G. Carvalho'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Shakhtar Donetsk, 72. dakikada Viktor Tsukanov'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Shakhtar Donetsk'in son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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