Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 3 golle turladı

Ukrayna Kupası son 32 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Stadion Vil'khivtsi'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 30. dakikada Yehor Nazaryna'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 44. dakikada G. Carvalho'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Shakhtar Donetsk, 72. dakikada Viktor Tsukanov'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Shakhtar Donetsk'in son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.