Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde üçte üç yaptı!

Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü ilk dakikada Martins da Silva Newerton attı.

SEZONA ÜÇTE ÜÇ İLE BAŞLADI

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv, 3 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.