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Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde üçte üç yaptı!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde üçte üç yaptı!

16.08.2026 17:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde üçte üç yaptı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Metalist Kharkiv'i 1-0 mağlup etti.
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Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü ilk dakikada Martins da Silva Newerton attı.

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SEZONA ÜÇTE ÜÇ İLE BAŞLADI

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv, 3 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.

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